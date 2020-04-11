11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.
İlk belirtinin boğazında kuruluk olduğunu belirten Rüştü Reçber, ardından ateşinin çıktığını ancak bunun 37.5'i geçmediğini belirtti. Aile doktoruyla görüştüğünü kaydeden Rüştü Reçber, "Ateş düşürücü ve ağrı kesici alıp almama konusunu konuştuk ama aynı zamanda tat ve koku kaybı yaşadığımı fark ettim. İtiraf etmem lazım ki başlarda bunun basit bir grip olduğunu düşündüm" dedi.
Devamında ateşinin yükselmeye başladığını ve yedinci güne geldiğinde ateşinin çok çıktığını kaydeden efsane kaleci, ardından doktor tavsiyesiyle hastaneye gittiğini belirtti. Testinin pozitif çıktığını ve ileri derecedeki bir zatürre şeklinde geçirdiğini dile getiren Rüştü Reçber, "Zor zamanlar geçirdim ancak bu, hayatımda karşılaştığım en büyük zorluklardan birisi. Neyse ki taburcu oldum ve iyi ki sigarayı 5 yıl önce bırakmışım" ifadelerini kullandı.
Koronavirüsü hafife alanlara uyarılarda bulunan Rüştü Reçber, "Bu çok ciddi bir şey, şaka yapamazsınız. Koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Lütfen evlerinizde kalın ve insanlarla temas kurmayın" dedi.
Liglerin devam edip etmemesini üzerine de yorum yapması istenen eski milli kaleci, "Bu konuda konuşmak benim işim değil. Verilen kararların, doktor ve bilim insanlarının kararlarının olduğunu düşünüyorum ve bunlar da toplum güvenliği için alınmıştır" ifadelerini kullandı.
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