Rüştü Onur Atilla'dan yeni açıklama
Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açan Rüştü Onur Atilla, "İyiliğimiz isteyen herkes susmanı istedi. Daha iyi olmadı" dedi
- 1
Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı.
- 2
Oyuncu yaptığı açıklamada; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
- 3
Ünlü oyuncu, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşadığını duyurdu.
-
- 4
Rüştü Onur Atilla'nın boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açması ihanet söylentilerini beraberinde getirdi. İddiaları yalanlayan oyuncu; "10 Haziran'da boşanma davası gerçekleşti. İnsanlar 9 Haziran'da boşanmaya karar verip, 10'unda boşanmıyor bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı biz Nez ile sosyal medyada iki yıldır takipleşiyoruz. Kendisi mayıs ayının sonunda bizim oynadığımız oyuna geldi. Biz Nezle ilk defa orada tanıştık. Dava günü alınmıştı, dilekçe verilmişti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 15 yıldır ilişkisi olan, 23 yıldır tanıştığı eşi ile ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak romantik bir ilişki kurmak gibi bir hayalde olan biri değilim. Kendi adıma çocuklarımın ve kendi eşimin hem maddi olarak hem de sağlık olarak, ruhsal olarak güvencelerini sağlamakla hükümlüyüm. Bu da böyle bu şekilde devam ediyor. Biz anlaşmalı olarak boşandık, mal paylaşımı nafaka tazminat olsun aramızda her hangi bir muhalefet olmadı. Bu anlamda bir gerilimimiz olmadı. Velayetle ilgili hiçbir tartışma ve husumetimiz olmadı. Bitti evlilik ve üzerine Nez ile böyle bir tanışmışlık, sohbetimiz muhabbetimiz gelişince böyle bir ilişki başladı" ifadelerini kullandı.
- 5
Nez ise ihanet iddialarına karşılık, "Böyle bir şey olsaydı rahat rahat yaşayamazdım. Her zaman Türkiye'de dram beklemeyin. -mışlı -mışlı iddialar öyle bir şey olsa insanlar iki kişi başlar, iki kişi bitirir. Üçüncü şahıslar olmaz" dedi.
- 6
Yaşananların ardından Rüştü Onur Atilla, bir kez daha konuştu. Oyuncu, "İyiliğimiz isteyen herkes susmanı istedi. Daha iyi olmadı. Daha fazla çirkinleşmeden ben bir konuşayım. Yoldayım. Çocukları tatile götürüyorum. Akşama ben koınuşayım bir" diyerek, konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapacağını duyurdu.
-