Rüştü Onur Atilla: Barışmadık, çocuklarımla tatildeyiz
Geçtiğimiz yıl eşi Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle barıştığına dair çıkan iddialara yanıt verdi
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show' oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran 2024'te iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandı.
Rüştü Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin, birlikteliği uzun sürmedi.
Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız'ın barıştığı iddia edildi. İkilinin, çocuklarıyla Bodrum'da tatil yaptığı ve Akyarlar'dan satılık evlere baktığı ileri sürüldü.
Rüştü Onur Atilla ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Habertürk'e konuşan oyuncu; "Barışmadık, çocuklarımla tatildeyiz" dedi.