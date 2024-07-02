Rüştü Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız ve çocukları...

"BİZ ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDIK"

Eski eşi Sinem Ayyıldız ile boşandıktan 20 gün sonra başlayan Nez ile birlikteliği için "10 Haziran'da boşanma davası gerçekleşti. İnsanlar 9 Haziran'da boşanmaya karar verip, 10'unda boşanmıyor bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı biz Nez ile sosyal medyada iki yıldır takipleşiyoruz. Kendisi mayıs ayının sonunda bizim oynadığımız oyuna geldi. Biz Nezle ilk defa orada tanıştık. Dava günü alınmıştı, dilekçe verilmişti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 15 yıldır ilişkisi olan, 23 yıldır tanıştığı eşi ile ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak romantik bir ilişki kurmak gibi bir hayalde olan biri değilim. Kendi adıma çocuklarımın ve kendi eşimin hem maddi olarak hem de sağlık olarak, ruhsal olarak güvencelerini sağlamakla hükümlüyüm. Bu da böyle bu şekilde devam ediyor. Biz anlaşmalı olarak boşandık, mal paylaşımı nafaka tazminat olsun aramızda her hangi bir muhalefet olmadı. Bu anlamda bir gerilimimiz olmadı. Velayetle ilgili hiçbir tartışma ve husumetimiz olmadı. Bitti evlilik ve üzerine Nez ile böyle bir tanışmışlık, sohbetimiz muhabbetimiz gelişince böyle bir ilişki başladı" ifadelerini kullandı.