Russell Crowe: Gladyatör 2 filminin çekilmesinden rahatsızım
'Gladyatör' filmiyle yıldızı parlayan ve Oscar kazanan Russell Crowe, kendisinin içinde olmadığı devam filminin çekilmesinden rahatsız olduğunu söyleyerek bunun nedenini açıkladı
- 1
Russell Crowe, kendisinin lâyık görüldüğü 'En İyi Erkek Oyuncu' da olmak üzere 5 Oscar ödüllü 'Gladyatör'ün devam filmi hakkında konuştu.
Usta yönetmen Ridley Scott, 'Gladyatör'ü 24 yıl sonra tekrar çekiyor.
- 2
2000 yapımı filmde Romalı general 'General Maximus Decimus Meridius' karakterini canlandıran 60 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 'Gladyatör 2' hakkında konuşmanın aslında kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek; "Başka bir tane daha yapacakları gerçeğinden biraz rahatsızım. Çünkü elbette ölüyüm ve ne yapılacağına dair hiçbir söz hakkım yok" dedi.
- 3
Russell Crowe; ''Sözde ben yeni film için 'Hayır, hayır, hayır, bu o karakterin ahlaki yolculuğunda yer almıyor' demişim. Ama hiçbir şey söyleyemem, bu benim haddim değil. Çünkü filmde öldüm. Yani filmin nasıl bir şey olduğunu göreceğiz" diye konuştu.
-
- 4
Daha önce Russell Crowe, gelecek devam filmi hakkında kendisine çok sık soru sorulduğu için ödeme alması gerektiğini söylemişti ve aslında orijinal filmin yönetmeni Ridley Scott ile birlikte filme güvendiğini söylemişti.
- 5
Russell Crowe, geçen yıl katıldığı radyo programında filmde yer alıp almayacağıyla ilgili olarak; "Bana bu konuyla ilgili henüz kimse gelmedi. Yeni filmde 'General Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" demişti.
- 6
'General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatan filmin 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor. 'Gladyatör 2' filminin kadrosunda; Paul Mescal, Denzel Washington ve Barry Keoghan yer alıyor.
-