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Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu. Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

"NE KADAR DA BÜYÜLEYİCİ BİR ÜLKE" Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Russel Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke... Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşıldı.

CEM YILMAZ'A ÖVGÜ Geçtiğimiz yıllarda Russel Crowe, Kıvanç Tatlıtuğ'a övgüsünün ardından "Son Umut" filminde ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçmişti. Crowe, "Arif V 216" filminin çok sayıda kişi tarafından izlenmesinden sonra, Cem Yılmaz’ın bu başarısını Twitter hesabı üzerinden tebrik etmişti. "YİNE İSABET ETTİRDİ" Russell Crowe, Cem Yılmaz için, "Yine isabet ettirdi!" yazarak, tebrik mesajını yollamıştı. Ünlü komedyen ise bu mesaja, "Bak, hala..." diyerek, yanıt vermişti. BABASINI KAYBETTİ Öte yandan Russell Crowe, geçtiğimiz yıl baba acısı ile sarsılmıştı. Crowe, 85 yaşındaki John Alexander Crowe'un hayata veda ettiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan oyuncu, "John Alexander Crowe, 13 Mart 1936- 30 Mart 2021. Yeni Zelanda Christchurch'te dünyaya geldi. Coffs Harbour'da, son 25 yıldır yaşadığı evinde son nefesini verdi." ifadelerini kullanmıştı.

"ERKEKLERİN EN NAZİĞİ ÖLDÜ" 56 Crowe, duygu dolu sözlerine, "Her ne kadar güneş parlasa ve sağanak yağmur azalmış olsa da bugün üzüntüyle dolu. Benim sevgili yaşlı adamım, güzel babam, erkeklerin en naziği öldü." şeklinde devam etmişti. Fotoğraflar: AP, Twitter, AA "EVLENMEDEN ÖNCE ZAYIFLAMAYA ÇALIŞIYOR" Takıntılı bir tacizciyi canlandı...

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