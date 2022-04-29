Rus televizyonunda nükleer silah ve 3. Dünya Savaşı yorumu

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Russia Today'in editörü Margarita Simonyan katıldığı programda "Ya Ukrayna'yı kaybedeceğiz ya da 3. Dünya Savaşı başlayacak. Liderimizi tanıyorsak, kaybetmektense 3. Dünya Savaşı daha muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Simonyan "Bütün bunların nükleer bir saldırıyla sona ereceği sonucu bana diğer olaylardan daha muhtemel görünüyor. Bu bir yandan korkunç ama durum bu. Cennete gideceğiz, onlar ise sadece kurbağa gibi vıraklayacaklar... Hepimiz bir gün öleceğiz" diye ekledi.

Bu nükleer savaş tehditleri Rus televizyonlarında ilk değil. Daha önce de Rossiya TV'de sunucular nükleer savaş ihtimalinin muhtemel olduğunu sıklıkla dile getirmişti.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah desteği sonrası sert bir uyarıda bulunarak, Rusya'nın sabrının test edilmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu.