Rus işgalinde 17. gün

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DONETSK'TE SİVİLLERİN TAHLİYE VE YARDIM BEKLEYİŞİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan yerleşim yerlerinde birlikler devriye gezdi.

Bölgedeki çoğu yerleşim yerinin zarar görmesi ve yıkıma uğraması üzerine, sivillerin tahliye ve yardım bekleyişleri sürüyor.

MELİTOPOL BELEDİYE BAŞKANI KAÇIRILDI

Ağır Rus bombardımanı ve ablukası altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerleri tarafından kaçırıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerlerince kaçırıldı" ifadelerini kullandı ve olayı doğruladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.

Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdığına dikkati çeken Zelenskiy, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim." dedi.

Rusya'nın eylemlerini DEAŞ terör örgütünün eylemleriyle kıyaslayan Zelenskiy, "Tüm Ukrayna, Herson, Berdyansk ve diğer kentler olduğu gibi Melitopol'ün de işgalcilere teslim olmadığını gördü." şeklinde konuştu.

UKRAYNA'NIN NIKOLAYEV VE MARİUPOL KENTLERİNE SALDIRI

Rusya’nın, Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarının 16. gününde ülkenin bazı kentleri yeniden Rus ordusunun hedefi oldu. Rusların en çok saldırı düzenlediği Nikolaev ve Mariupol kentleri, Rus ordusu tarafından hem uçaklarla hem de roketlerle bombalandı.

Mariupol kentinde gündüz yapılan saldırılar gece de aralıksız devam etti. Mariupol’de bazı sivil yerleşim alanlarına roketlerin isabet ettiği öğrenildi. Kentin bazı noktalarında ise Rus ve Ukrayna askerleri arasında çıkan meskun mahal çatışmalar devam ederken, Ukrayna askerleri ise roketlerle harabeye dönen binaları kendilerine mevzi edinip Rus askerlerine karşı hafif silahlar ile direnmeyi sürdürüyor.

İSRAİL'DEN UKRAYNA'YA "RUSYA'NIN TALEPLERİNE RAZI OL" TEKLİFİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk trafiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taviz içeren taleplerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ulaştırdığı ve "daha fazla kan dökülmemesi için teklifi kabul etmesi" telkininde bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'in Haaretz gazetesi ve Walla internet sitesinin aktardığı habere göre Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk çalışmaları için Moskova'ya giden Bennett, Putin'in "Rusya'nın Kırım'ın ilhakını Ukrayna'nın tanıması, Donetsk, Luhansk'ın özerk yapılar olarak kalması, anayasa değişikliğiyle Kiev'in NATO'ya girmeme taahhüdü" gibi tavizleri içeren ateşkes maddelerini Zelenskiy'e iletti.

İsrail basınına konuşan üst düzey Ukraynalı yetkili, Bennett'in, Zelenskiy'e "Senin yerinde olsaydım halkımın canını düşünür, teklifi kabul ederdim." sözleriyle telkinde bulunduğunu iddia etti.

Buna karşın Zelenskiy'in Bennett'e "Seni anlıyorum." dediği ileri sürüldü.

Walla, Ukraynalı yetkilinin "Bennett, bize teslim olmamızı teklif etti. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Putin'in teklifinin bir başlangıç olduğunu biliyoruz." dediğini aktardı.

ABD'DEN YENİ YAPTIRIMLAR

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 3 yakın aile üyesi, Rus iş insanı Viktor Vekselberg, VTB Bank'ın yönetim kurulu ve 12 Duma üyesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda Rus elitine yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya "vahşi ve yasadışı işgalini" destekleye Kremlin elitlerinin, liderlerinin, oligarklarının ve bunların aile üyelerinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Yaptırım listesine eklenen isimler arasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 3 yakın aile üyesinin yer aldığı belirtilen açıklamada, Peskov'u aile üyelerinin "Peskov'un memur maaşıyla uyuşmayan ve muhtemelen Peskov'un Putin'le olan bağlantılarının haksız kazanılmış serveti üzerine inşa edilmiş lüks yaşam tarzı yaşadığı" aktarıldı.