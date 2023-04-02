EN BÜYÜK ÇOCUĞU 64 YAŞINDA

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan geçen 2022'nin eylül ayında ayrıldı.

Rupert Murdoch'un önceki evliliklerinden altı çocuğu var: İlk eşi Patricia Booker'dan şimdi 64 yaşındaki kızı Prudence MacLeod, 53 yaşındaki kızı Elisabeth ve 50 yaşındaki oğulları Lachlan ve ikinci eşi Anna Mann'dan 49 yaşındaki James ve 21 yaşındaki olan kızı Grace; üçüncü eşi Wendi Deng'den 19 yaşında Chloe adlı çocukları var.

Fotoğraflar: AP, Splash News