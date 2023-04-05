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Rupert Murdoch, 92 yaşında nişan attı - Magazin haberleri

Rupert Murdoch, 92 yaşında nişan attı

Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyordu. Ancak Murdoch'un Ann Lesley Smith ile evlenmekten vazgeçtiği ve nişanı attığı ortaya çıktı

Giriş: 05.04.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İş insanı Rupert Murdoch'un geçtiğimiz haftalarda Ann Lesley Smith ile nişanlandığı duyurulmuştu. Murdoch, Smith'e nişan hediyesi olarak 2 milyon sterlin (48 milyon 600 bin TL) değerinde 11 karatlık pırlanta yüzük hediye etmişti. 

  • Ancak Rupert Murdoch ile Ann Lesley Smith'in aşkı evliliğe varamadan son buldu. Murdoch ile Smith'in ayrıldı. 

  • DÜĞÜN YAZIN OLACAKTI

    Rupert Murdoch, Ann Lesley Smith ile 2022'nin eylül ayında Kaliforniya'da bir şarap bağında düzenlenen etkinlikte tanıştıktan iki hafta sonra onu aradığını açıklamıştı. Murdoch, Smith’e St Patrick Günü'nde evlenme teklif ettiğini belirtmişti.

  • "BUNUN SON OLACAĞINI BİLİYORDUM" DEMİŞTİ

    Daha önce dört kez evlenen Rupert Murdoch, evlenme teklif ederken "gergin" olduğunu anlatmış, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.

    İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Rupert Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuşmuştu. 

  • EN BÜYÜK ÇOCUĞU 64 YAŞINDA

    Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan geçen 2022'nin eylül ayında ayrıldı.

    Rupert Murdoch'un önceki evliliklerinden altı çocuğu var: İlk eşi Patricia Booker'dan şimdi 64 yaşındaki kızı Prudence MacLeod, 53 yaşındaki kızı Elisabeth ve 50 yaşındaki oğulları Lachlan ve ikinci eşi Anna Mann'dan 49 yaşındaki James ve 21 yaşındaki olan kızı Grace; üçüncü eşi Wendi Deng'den 19 yaşında Chloe adlı çocukları var.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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