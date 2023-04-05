"BUNUN SON OLACAĞINI BİLİYORDUM" DEMİŞTİ

Daha önce dört kez evlenen Rupert Murdoch, evlenme teklif ederken "gergin" olduğunu anlatmış, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.

İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Rupert Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuşmuştu.