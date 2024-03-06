Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!

Nevşehir'de yaşayan Eda Özden, iddiaya göre 2 Mart'ta ozon tedavisi görmek için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki dahiliye uzmanı B.B.'nin özel kliniğine gitti. Özden, tedavi gördüğü sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuk annesi Eda Özden, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından dün, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özden'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kliniğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Klinik mühürlenirken, dahiliye uzmanı B.B. ise gözaltına alındı. Özden'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Kurşunlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"GEREKLİ SORUŞTURMALARI YAPACAĞIZ"

Nevşehir Tabip Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumartesi günü böyle bir olay gerçekleştiği iddia edildi. Bunun üzerine il sağlık müdürlüğüne ve bize gerekli başvurular yapıldı. Hem il sağlık müdürlüğümüz, hem de biz idari soruşturmayı başlattık. Bu konu ile ilgili adli soruşturmada ivedilikle başladı. Dün itibariyle vatandaşımız yaşamını yitirdi, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Gerekli soruşturmaları yapacağız, herkes müsterih olsun. Hem il sağlık müdürlüğümüz hem de biz ve adliyemiz soruşturma yapacak. Şimdilik soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için söyleyebileceklerimiz bunlar ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ EVRAKLAR TEMİN EDİLECEK, İFADELER ALINACAK"

Başkan Çakır, yapılan otopsi sonuçlarına göre işlemlerin gerçekleştirileceğini de belirterek, “Ozon tedavisi yapıldığı sırada fenalaşıp Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor ve oradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk ediliyor ve orada yaşamını yitiriyor. İddia böyle, ama bunlar tamamen şu anda birer iddia. Ailede şikayet var. Ailenin şikayeti üzerine Kayseri’de vatandaşımıza yönelik otopsi yapıldı. Otopsi sonuçları çıkacak. Otopsi sonuçları çıktıktan sonra gerekli evraklar temin edilecek, ifadeler alınacak ve bunun sonucunda da bir kanıya varılacaktır. Türk adaleti güvenilir bir adalettir, bu konuda kimsenin gözü arkada kalmasın diye konuştu.

Başkan Çakır, ozon tedavisinin yapıldığı yerin, Nevşehir Sağlık Müdürlüğü'ne ruhsat başvurusunun bulunmasına rağmen, mevcut halinde bir ruhsatının bulunmadığını söyledi.