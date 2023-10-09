Ruh sağlığını korumak için 5 öneri!

Ruh sağlığını korumanın ve geliştirmenin birçok yolu var. Bu yüzden kişisel ihtiyaçlara ve tercihlere uygun yöntemleri bulmanın ve hayata geçirmenin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını belirten Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek, "Özellikle, koruyucu yöntemleri hayatınıza dâhil etmekle beraber; daha sağlıklı, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmeniz kaçınılmak olacaktır ancak ciddi bir ruh sağlığı sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, profesyonel yardım almayı ihmal etmemelisiniz’’ dedi.