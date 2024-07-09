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        Haberler Dünya Ruanda: Göçmenlerle ilgili planın devam edip etmeyeceği Birleşik Krallık'ın sorunu | Dış Haberler

        Ruanda: Göçmenlerle ilgili planın devam edip etmeyeceği Birleşik Krallık'ın sorunu

        Ruanda hükümeti, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'in önceki hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının ölü doğduğunu söylemesinin ardından, planın devam edip etmemesinin "Birleşik Krallık'ın sorunu" olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 01:13 Güncelleme: 09.07.2024 - 01:13
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        Ruanda: Bu Britanya'nın sorunu
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        Ruanda hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Ruanda Planı’nın “Birleşik Krallık'ı etkileyen düzensiz göç krizini ele almak için başlatıldığı, bunun Ruanda'nın değil Birleşik Krallık'ın bir sorunu olduğu” ifade edildi.

        Açıklamada, Ruanda hükümetinin "mali konular da dahil olmak üzere anlaşmanın kendi tarafına düşen kısmını tamamen yerine getirdiği" belirtildi.

        Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, ilk kabine toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamalarda Muhafazakar Parti hükümetlerinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına değinerek, şunları kaydetmişti:

        "Ruanda Planı en başından ölü doğdu. Hiçbir zaman caydırıcı değildi. Bu yılın ilk 6 ayında ülkeye gelen düzensiz göçmen sayılarına bakın. Rekor sayıda. Bu bize miras kalan problemlerden bir tanesi ve hiçbir zaman caydırıcı olmadığı gibi tersi bir etki yaptı. Ruanda'ya gönderilme oranı yüzde 1'den bile az. Hiçbir zaman bir işleme tabi tutmama ve Ruanda'ya göndermeme tam tersi bir etki yaptı. Bunlar, benim yapmak için hazırlandığım numaralar değil."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ruanda
        #Birleşik Krallık
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