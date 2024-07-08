ABD Başkanı Biden, partililerine mektup gönderdi: "Seçim yarışında kalmaya kararlıyım"

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki Demokrat üyelere kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmeyeceğini belirterek, "Bu yarışta kalmaya ve Donald Trump'ı yenmeye" kararlı olduğunu bildirdi.

Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump ile 27 Haziran gecesi çıktığı canlı yayından sonra başlayan "adaylıktan çekilmesi" çağrıları üzerine Kongre'deki demokratlara mektup gönderdi.

Mektupta, sağlığı ile ilgili tartışmaları ve adaylıktan çekilme çağrılarını reddeden Biden, "Basında ve başka yerlerdeki tüm spekülasyonlara rağmen, bu yarışta kalmaya, bu yarışı sonuna kadar götürmeye ve Donald Trump'ı yenmeye kararlı olduğumu bilmenizi isterim." ifadelerine yer verdi.

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Biden, Demokratlara birlik olma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu tartışmaları bitirmenin zamanı geldi. Tek bir işimiz var, bu da Donald Trump'ı yenmek. Kararlılığın zayıflaması veya önümüzdeki görevle ilgili netlik eksikliği yalnızca Trump'a yardımcı olur ve bize zarar verir.”

ADAYLIĞI SORGULANIYOR

Öte yandan, Biden'ın canlı yayından bu yana defalarca yarıştan çekilmeyeceğini açıklamasına rağmen Demokrat parti kulislerinde adaylığını devam ettirip ettirmeme konusunda tartışmalar devam ediyor.

CNN'e konuşan Biden'ın kampanya yetkilileri, canlı seçim tartışmasından sonra Biden’ın, Senato, Temsilciler Meclisi ve komitelerdeki Demokrat liderler dahil, Washington'da ileri gelen 20 Demokrat Kongre üyesine bizzat ulaşarak onlara endişeleri konusunda güvence vermeye çalıştığını bildirdi.