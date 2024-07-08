Ümraniyespor'da Nicolas Anelka görevinden istifa etti
Ümraniyespor'da ocak ayında CEO'luk görevine getirilen eski futbolcu Nicolas Anelka, flaş bir kararla görevinden ayrıldığını açıkladı. Fransız futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ümraniyespor yönetimine sitemde bulundu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da Nicolas Anelka depremi yaşanıyor... Yaklaşık 6 ay önce İstanbul ekibinde CEO'luk görevine getirilen eski futbolcu Anelka, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyuran Fransız futbol adamı, Ümraniyespor yönetimine sert eleştirilerde bulundu.
Anelka yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi!!! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur..."