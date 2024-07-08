Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
Diyarbakır'da kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Yaray'ın evine itfaiye yardımıyla girildi, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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Diyarbakır'da babasına ulaşamayan oğlunun ‘mahsur kaldı’ ihbarıyla eve merdiven yardımıyla giren itfaiye ekipleri İbrahim Yaray'ın (74) cansız bedeniyle karşılaştı. Yaray'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı sitenin 3'üncü katında meydana geldi. İbrahim Yaray'ı telefonla arayan ismi öğrenilemeyen oğlu, uzun süre ulaşamayınca oturduğu siteye gitti.
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Kapıyı açan olmayınca oğlunun ihbarı ile adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açmak istedi.
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Ancak kapının içeriden kilitli olması nedeniyle itfaiye görevlileri, merdiven yardımıyla balkondan içeriye girdi.
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Ekipler, girdikleri evde İbrahim Yaray'ı hareketsiz yatarken gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yaray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Yaray'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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