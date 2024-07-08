Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi

Olay, saat 15.00 sıralarında Şirinyer Menderes Caddesi numara 236 da bulunan gümüşçü dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Burak T. elinde pompalı tüfekle daha önceden birlikte iş yaptıkları ve arkadaşı olduğu öğrenilen Hasan Çınar’ın dükkanına gelip ateş etti.