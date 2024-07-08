Galatasaray'dan İrlandalı sağ bek için sürpriz teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek bölgesi için düşündüğü Guela Doue'nin alternatifini de belirledi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Serie A'da forma giyen İrlandalı futbolcu için 5 milyon euroluk resmi teklif yaptığını yazdı.
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Transferde ilk hamlesini forvet hattına yapan ve Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Galatasaray, rotasını şimdi de sağ beke çevirdi.
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Bu bölge için listenin ilk sırasına Rennes forması giyen Guela Doue'yi alan sarı-kırmızılılar, alternatifini de belirledi.
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İtalyan basını, Galatasaray'ın Udinese forması giyen Festy Ebosele'yi gündemine aldığını yazdı.
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Tutto Udinese'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, 21 yaşındaki İrlandalı sağ bek için Udinese'ye 5 milyon euroluk resmi teklif yaptı.
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UDINESE TEKLİFİ DÜŞÜK BULDU
İtalyan ekibinin ise 5 milyon euroluk meblağı düşük bulduğu ve daha yüksek teklifler beklediği belirtildi.
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Sağ bek transferini ilk kampa yetiştirmek isteyen Galatasaray, İtalyanların vereceği cevaba göre harekete geçecek.
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Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ebosele, Udinese ile toplamda 50 maça çıkarken, 2 asistlik performans sergiledi.