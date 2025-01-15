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        Haberler Gündem Medya RTÜK'ten ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programına inceleme

        RTÜK'ten ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programına inceleme

        Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 21:31 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:45
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        RTÜK Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlattı. Sunucu Zahide Yetiş, programda, eşinin kendisini aldattığını iddia eden erkeğe, canlı yayında cinsel içerikli görüntüler izletilip "Buradaki kadın karınız mı?" diye sormuştu.

        "GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR"

        Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        RTÜK, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum değildir. Ancak, denetimimiz altındaki bir yayın kuruluşu ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaparsa, gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

        BBO YAPIM'DAN AÇIKLAMA

        Öte yandan BBO Yapım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Hafta içi her gün canlı olarak Star Tv’de yayınlanmakta olan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ isimli programımızın 14.01.2025 tarihli yayınında, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.A stüdyodan, S.A ise telefonla olmak üzere canlı yayında aralarındaki husumeti anlatmışlardır.

        Koca M.A, eşi S.A tarafından darp edilmiş ve bıçaklanmış ve S.A yargı tarafından ev hapsi cezası almıştır. Ayrıca koca M.A eşini uygunsuz ilişkiler içinde olmakla suçlamaktadır. Bu kişilerin bu evlilikten bir de çocukları bulunmaktadır ve esas konu çocuğun velayetinin alınması kavgasıdır.

        Tamamen tarafsız yayın ilkeleri çerçevesinde kalmak kaydıyla iki tarafa da suçlamalarını kanıtlama ve kendilerini savunma hakkı verilmiştir. Koca M.A’nın en önemli suçlaması, eşinin başka kişilerle olan ilişki suçlamasıdır.

        Eşi stüdyoda olmadığı için yapım ekibine sunduğu fotoğraf ve görüntülerin gerçekten eşine ait olup olmadığı, sadece tek kare ve sadece eşinin olduğu fotoğraf karesi, sunucumuz tarafından suçlama yapan koca M.A’ya telefon aracılığıyla gösterilmiş ve fotoğraftaki kişinin S.A olup olmadığı sorulmuştur. Bu görüntü tek kare ve S.A’nın tek başına olduğu bir fotoğraftır. Kesinlikle bir video, cinsel içerikli bir video ya da fotoğraf gösterilmemiştir. Ayrıca hiçbir görüntü yayına verilmemiştir. Burada önemli olan ortada kalan çocuk ve velayet konusudur.

        Programımız başladığı günden bu güne aile birliğinin sağlanması, kadına ve çocuğa şiddet konusunda son derece duyarlı ve sağduyulu, objektif yayınlar gerçekleştirmiştir.

        Bugün değişik mecralarda, konu araştırılıp soruşturulmadan sunucumuz Zahide Yetiş ile ilgili haksız ithamları tamamen reddediyoruz. Bu iftiraları yapan gerçek ve tüzel kişilerle adalet önünde hesaplaşacağımızı ve her türlü adalet talebimizin peşinde olacağımızı bilgilerinize sunarız.

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        #rtük
        #Zahide Yetiş
        #haberler
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