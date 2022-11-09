RTÜK'ten TV 5'e 'Hakan Şükür' incelemesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ün programa konuk edilmesi nedeniyle TV 5 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz, gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.