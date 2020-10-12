İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine girmesine yönelik yönetmelik 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girdi. Henüz lisans başvurusu yapmayan platformlara RTÜK tarafından 72 saatlik süre verildi. Başvuru yapmayanlardan biri olan Spotify kapanıyor mu sorusu gündeme bomba gibi düştü. Peki, Spotify ve Fox Play'in lisansları iptal mi edilecek?

SPOTİFY VE FOXPLAY KAPANIYOR MU?

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) lisans başvurusunda bulunmayan platformalar için ihtarname yayınladı. RTÜK resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ihtarname şöyle:

"Duyuru

İnternet Ortamından Yayın Lisansı Almadan Yayın Hizmeti Yapıldığı Tespit Edilen URL Adresleri

1

"www.medyaporttv.com"

2

“www.paylasfm.com”

3

"https://open.spotify.com”

4

“https://www.foxplay.com.tr/”

Yukarıda belirtilen internet sitelerinin;

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı,

İhtar olunur."