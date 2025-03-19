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        Haberler Gündem RTÜK: Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir

        RTÜK: Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:21
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        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya platformu X üzerinden şu açıklamada bulundu:

        Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

        Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

        6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir.

        Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir.

        Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz.

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        #rtük
        #Ebubekir Şahin
        #haberler
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