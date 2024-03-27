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        Haberler Gündem Medya RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama: Algı Operasyonlarına İzin Vermeyeceğiz - Gündem haberleri

        RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama: Algı Operasyonlarına İzin Vermeyeceğiz

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi mesnetsiz iddialarla algı oluşturma çabalarını reddetti. Şahin açıklamasında, "Seçim döneminde söyleyecek sözü olmayan, anlatacak bir tane icraatı bulunmayan kişilerin kurumumuz üzerinden yalan ve yanlış algı oluşturma çabalarına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 19:13 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:42
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        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir zaman kala, gerek bazı adayların gerekse birtakım medya kuruluşlarının mesnetsiz, asılsız iddiaları sanki gerçekmiş gibi yayınlayarak kurumumuz ve çalışanları üzerinden algı oluşturma çabası kabul edilemez.

        "USULÜNE UYGUN YAPILMAKTADIR"

        RTÜK’te yapılan tüm atamaların ve Üst Kurulumuza diğer kamu kurumlarından geçişlerin tamamı 30 yıldır ilgili Kanun tarafından belirlenen yöntemlerle usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Yapılan atamalar yürütülen hizmetlerin gereği olarak yerine getirilmektedir.

        "MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

        Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır.

        Seçim döneminde söyleyecek sözü olmayan, anlatacak bir tane icraatı bulunmayan kişilerin kurumumuz üzerinden yalan ve yanlış algı oluşturma çabalarına müsaade etmeyeceğiz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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        #rtük
        #Ebubekir Şahin
        #haberler
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