Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 - Altay: 0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hakan Karabacak

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 87 Erkan Taşkıran),İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 87 Rayos),Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk. 87 Mehmet Yiğit),Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 72 Del Valle),Traore (Dk. 79 Feyyaz Belen)

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 65 Rıdvan Şimşek),Berkay Sülüngöz, Kappel, Regattin (Dk. 46 Ziya Alkurt),Yılmaz Özeren (Dk. 46 Scuk),Paixao, Thiam (Dk. 82 Eren Erdoğan),Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Erhan Çelenk (Dk. 65 Yekta Kurtuluş)

Goller: Dk. 27 Doğan Can Davas, Dk. 90+5 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Onur Akbay (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 56 Ziya Alkurt, Dk. 73 Rıdvan Şimşek, Dk. 86 Eren Erdoğan (Altay)