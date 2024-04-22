Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arzı talep toplama süreci 19 Nisan Cuma günü itibarıyla sona erdi. 4.5 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Rönesans Gayrimenkul halka arzı toplamda 33 milyon 357 bin 450 lot dağıtımı yapmayı hedefledi. Peki, Rönesans halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? İşte, RGYAS borsa işlem tarihi hakkında bilgiler...