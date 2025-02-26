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        Haberler Ekonomi Emlak Rönesans Gayrimenkul gelirlerini 9,6 milyar TL’ye yükseltti - Emlak Haberleri

        Rönesans Gayrimenkul gelirlerini yüzde 12 artırdı

        Alışveriş merkezi yatırımcısı Rönesans Gayrimenkul Yatırım, düzeltilmiş gelirlerini reel olarak yüzde 12 arttırarak 9,6 milyar TL'ye yükseltti, 2024 yılı sonu itibariyle doluluk oranı yüzde 98,7'ye, ziyaretçi sayısı 113 milyona ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:26
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        Rönesans Gayrimenkul gelirlerini yüzde 12 artırdı
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        Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. portföyünde bulunan 16 ayrı yatırımla Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olmayı sürdürüyor.

        Yaklaşık 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alana sahip Rönesans Gayrimenkul Yatırım, AVM ve ofis ağırlıklı, ulusal ve uluslararası markaların kiracı olarak yer aldığı ve güçlü gelir getiren varlık portföyü bulunuyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde 7 farklı şehirde bulunan Optimum, Piazza, Hilltown, Kozzy ve Maltepe Park markalı AVM'lerin yanı sıra Hilltown Küçükyalı Ofis, MaltepePark Ofis, Maltepe Piazza Ofis ve RönesansBiz Küçükyalı Ofis yer alıyor.

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        Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, portföylerinde bulunan varlıkların düzeltilmiş toplam değerinin 31 Aralık 2024 itibariyle 123 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Düzeltilmiş kira gelirlerinin ise bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 7,3 milyar TL’ye yükseldiğini, maliyetlerin de kontrol altında tutulmasıyla düzeltilmiş FAVÖK’ün ise yüzde 20 artarak 6,3 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Yaşar, ayrıca düzeltilmiş nakit ve nakit benzerlerinin ise yüzde 46 artarak 4 milyar TL seviyesine ulaştığını anlattı.

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın 2024 yılında çok olumlu bir ivme yakaladığını ifade eden Yaşar, “Kira sözleşmelerimizin enflasyona endeksli ve ciro artışlarına paralel olması nedeniyle kira gelirlerimiz, enflasyon oranının üzerinde seyrederek sürdürülebilir bir gelir artışı sağladı. Portföyümüzdeki kira gelirlerimiz baz kira ve ciro kira olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Baz kira gelirlerimiz enflasyon ile paralel artarken, ciro kira gelirimiz de kiracıların gelirlerinde yaşanan reel artışları yakalamamızı sağlıyor. Ciro kira maddesi aynı zamanda kira gelirlerinin aylık olarak güncellenmesine de olanak tanıyor. Kiracılarımızın ilgili mağazalardan elde ettikleri gelirler, enflasyonun oldukça üzerinde seyrettiği için ciro kira gelirlerimizin toplam kira gelirlerimiz içindeki payı da artarak 2024 yılında yüzde 41,5 seviyelerinde seyretti” diye konuştu.

        "SEKTÖRDEKİ KONSOLİDASYON FIRSATLARINI GÖZ ÖNÜNE ALIYORUZ"

        Geçmiş yıllarda AVM sektöründe çok hızlı bir büyüme yaşandığını hatırlatan Yağmur Yaşar, mevcut durumda ise bazı AVM’lerin kapandığını, yeni arz olmadığını ve önümüzdeki 5-10 yıl içinde de sektörde yeni yatırım planlanmadığını ifade etti. Önümüzdeki dönemde özellikle tek AVM’lerin zorlanacağını ve sektörde bir konsolidasyon yaşanmasının beklendiğini belirten Yaşar, Rönesans Gayrimenkul’ün portföy yapısına uygun, değer katacak yatırımlara her zaman açık olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Mevcut piyasa koşullarında 2024’ü en iyi geçiren şirketlerden biriyiz. Sürdürülebilir bir nakit akışına sahibiz. Bugüne kadar sağlıklı bir şekilde büyüdük. Önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyüyeceğiz. Sürdürülebilir bir nakit akışına sahibiz. Pazar liderliğimizi korumak amacıyla hem organik ve hem de inorganik olmak üzere büyüme fırsatlarını göz önüne alıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevzuatın izin verdiği ölçüde temettü dağıtımını değerlendireceğiz.”

        "YENİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyündeki inşaat ve geliştirme aşamasında olan projeler hakkında da bilgi veren Yaşar, E-5 karayolu üzerinde, metro hattına komşu MaltepePark Konut Projesi’nin inşaatının yüzde 15’inin tamamlandığını söyledi. Konut, ofis ve ticari alanlardan oluşan projenin MaltepePark AVM’ye entegre olacak şekilde tasarlandığın anlatan Yaşar, “Projemiz üç blok konut, bir blok ofis ve 25 adet ticari birimden oluşuyor. Bunun yanı sıra Antalya Konyaaltı'nda bulunan Beachtown projemizde de orta vadede bir AVM projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Doğan Holding ile eşit ortaklığımızın bulunduğu 23 bin metrekareden oluşan Ümraniye arsamızla ilgili de proje geliştirme çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor” dedi.

        "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATTIK"

        Rönesans Gayrimenkul olarak sürdürülebilirlik konusunda, çevre dostu ve enerji verimli projeler geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasında gördüklerini anlatan Yağmur Yaşar, dünyada bir ilke imza attıklarını, portföylerinde bulunan ve tamamının yönetimini üstlendikleri 15 varlığın sürdürülebilir işletme ve sürdürülebilir yönetim sertifikası olan BREEAM In-Use sertifikasını ‘Outstanding’ yani en üst seviyeden aldığını söyledi. Türkiye’de Outsanding sertifikasına sahip 15 varlığın tamamının Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde bulunmasından büyük gurur duyduklarını ifade eden Yaşar, dünyada da tek çatı altında 15 varlığa ‘Outstanding’ seviyesinde sertifika alan ilk ve tek şirket olduklarını vurguladı ve şöyle devam etti: “BREEAM In-Use sertifikasına ‘Outstanding’ düzeyinde sahip olan varlıklarımızın yedisinde de ‘Altın’ ve ‘Platin’ LEED sertifikası bulunuyor. BREEAM ve LEED sertifikalarımız, portföyümüzde bulunan varlıkların, çevresel etkilerini en aza indirmeyi amaçladığımızın önemli bir göstergesidir. 2029 yılı itibarıyla elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyoruz. Bunun için grup şirketlerimizden Rönesans Enerji ile bir protokol imzaladık. Çevreyi koruma amacı doğrultusunda, sıfır atık politikasıyla birlikte su tüketimi ve atık yönetimi gibi alanlarda da sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Bu uygulamalar çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra operasyonel verimliliği de artırarak, gelecekteki başarılarımıza önemli katkı sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak AVM’lerimizde hayata geçirdiğimiz ve sektörde bir yeniliğin daha öncüsü olmayı hedefleyerek geliştirdiğimiz yeni sürdürülebilirlik programı ‘Geleceğin İzi’ sertifikasyon programını büyük ölçüde tamamladık. Bu sertifikasyon programı ile sürdürülebilirlik hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.”

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