Romen Diyojen kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Romen Diyojen

Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans İmparatorluğu'nu yöneten Romen Diyojen, Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırılınca gündem oldu. Peki, Romen Diyojen kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

ROMEN DİYOJEN KİMDİR?

IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru.

Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.

Romen Diyojen kimdir, nasıl öldü Alparslan Büyük Selçuklu Romen Diyojen hakkında bilgiler

Bizans'ta gerçek iktidar sahibi olan taht naibi Eudokia'nın ilgisini çekmiş ve onun huzuruna çağrılmıştır.

Eudokia, ondan çok etkilenip ve onu affederek 1 Ocak 1068 tarihinde onunla evlenmiştir. Bu evlilikle IV. Romanos Diogenis olarak, VII Mikhail ile beraber ortak İmparator olmuştur.