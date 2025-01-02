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        Haberler Gündem HT Trend Romanya’nın Macaristan sınırından ilk geçen köpek alkışlarla karşılandı

        Romanya’nın Macaristan sınırından ilk geçen köpek alkışlarla karşılandı

        Schengen Bölgesi'ne giren Romanya'nın Macaristan sınırından ilk geçen bir köpek oldu. Sınırdan geçen köpek alkışlarla karşılandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 18:38 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:41
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        Sınırdan ilk geçen köpeğe alkış
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        Romanya'nın Schengen bölgesine girmesiyle Romanya-Macaristan sınırı geçişlere açıldı.

        Düzenlenen törende sınırdan ilk geçen bir köpek oldu.

        ALŞIKLARLA KARŞILANDI

        Sınır geçişi yapan köpek sınırda bulunan görevliler tarafından dakikalarca alkışlanınca ortaya güzel bir görüntü çıktı

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        #Romanya-Macaristan sınırı
        #Romanya Schengen
        #haberler
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