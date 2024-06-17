Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Romanya - Ukrayna | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Romanya - Ukrayna | CANLI YAYIN

        Romanya - Ukrayna maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! EURO 2024 E Grubu'nda Romanya ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. Daha önce altı kez karşı karşıya gelen iki ekipten Romanya 3, Ukrayna 2 galibiyet aldı. Ukrayna, eleme grubunda üçüncü olup play-off'larla turnuvaya katılırken, Romanya namağlup lider olarak doğrudan katılma hakkı kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşılaşma oynanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşılaşıyor.

        SAAT: 16.00

        HAKEM: Glenn Nyberg

        STAT: Münih Futbol Arena

        YAYIN: TRT 1

        Romanya: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu, Man, Dragus, Coman

        Ukrayna: Lunin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        REKABETTE ROMANYA BİR ADIM ÖNDE

        Romanya ile Ukrayna, milli takımlar düzeyinde 7. kez karşılaşıyor.

        İki takım arasında daha önce yapılan 6 müsabakada Romanya 3, Ukrayna ise 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Romanya'nın kaydettiği 14 gole, Ukrayna 10 golle karşılık verdi.

        UKRAYNA, UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEN GELDİ

        Eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile yarıştığı elemeleri geçemedi.

        REKLAM

        Zorlu C Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Ukrayna, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı.

        Play-off yarı finalinde Bosna Hersek'i 2-1 yenen Doğu Avrupa temsilcisi, finalde de İzlanda'yı aynı skorla geçerek Almanya bileti aldı.

        ROMANYA ELEMELERDEN NAMAĞLUP LİDER OLARAK GELDİ

        Edward Iordanescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya, elemelerde İsviçre, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile mücadele etti.

        I Grubu'nda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Romanya, hanesine yazdırdığı 22 puanla zirvede yer alarak doğrudan Almanya biletinin sahibi oldu.

        ROMANYA'DA TANIDIK OYUNCULAR

        Romanya'nın EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor.

        Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguș, turnuvada forma giymeyi bekleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Habertürk Anasayfa