Romanya-Hollanda maçı CANLI YAYIN
Romanya-Hollanda maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleden galip ayrılacak takım, Avusturya-Türkiye maçının galibiyle çeyrek finalde eşleşecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşılaşıyor.
STAT: Münih Futbol Arena
HAKEM: Felix Zwayer
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT 1
ROMANYA: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Mogoș, R. Marin; Hagi, M. Marin, Stanciu, Man, Draguş.
HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Bergwijn, Simons, Gakpo, Depay.
Tek maç üzerinden oynanan son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
GRUP MÜCADELELERİ
Romanya grup lideri, Hollanda ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.
E Grubu'nda yer alan Romanya; Belçika, Slovakya ve Ukrayna ile mücadele etti. Gruptaki tüm takımlar birer galibiyet ve beraberlikle dörder puan topladı. Averajla güçlü rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Doğu Avrupa ülkesi, adını son 16 turuna yazdırdı.
Hollanda ise turnuvanın en zorlu gruplarından birini üçüncü tamamladı. D Grubu'nda Avusturya, Fransa ve Polonya ile karşılaşan Hollanda, birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Aldığı 4 puanla üçüncü olan "Portakallar" en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından yoluna devam etti.
REKABETTE HOLLANDA ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabette Hollanda ciddi üstünlük kurdu.
1924 Olimpiyat Oyunları'nda başlayan ve 100 yılı geçen rekabette Hollanda ile Romanya 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 10'unu Hollanda, 1'ini ise Romanya kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Hollanda'nın attığı 29 gole, Romanya sadece 3 golle karşılık verebildi.
Romanya, rakibine karşı tek galibiyetini Ekim 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Sonrasındaki 17 yılda yapılan 4 maçı da Hollanda kazandı. "Portakallar" söz konusu müsabakalarda 13 gol atıp, 1 gol yedi.
ROMANYA'DA 4 TANIDIK İSİM
Romanya Milli Takımı'nda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 4 oyuncu forma giyiyor.
2023-2024 sezonunu Gaziantep FK'de geçiren kaleci Florin Nita, sağ kanat Deian Sorescu ve santrfor Denis Draguş ile Konyaspor'da oynayan Alexandru Cicaldau, Romanya'nın başarısı için ter döküyor.
Ayrıca Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da dünyaya gelen oğlu Ianis Hagi de ülkesi adına mücadele ediyor.