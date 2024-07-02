Romanya-Hollanda maçı CANLI YAYIN

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşılaşıyor.

STAT: Münih Futbol Arena

HAKEM: Felix Zwayer

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

ROMANYA: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Mogoș, R. Marin; Hagi, M. Marin, Stanciu, Man, Draguş.

HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Bergwijn, Simons, Gakpo, Depay.

Tek maç üzerinden oynanan son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

Hollanda ise turnuvanın en zorlu gruplarından birini üçüncü tamamladı. D Grubu'nda Avusturya, Fransa ve Polonya ile karşılaşan Hollanda, birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Aldığı 4 puanla üçüncü olan "Portakallar" en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından yoluna devam etti.

E Grubu'nda yer alan Romanya; Belçika, Slovakya ve Ukrayna ile mücadele etti. Gruptaki tüm takımlar birer galibiyet ve beraberlikle dörder puan topladı. Averajla güçlü rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Doğu Avrupa ülkesi, adını son 16 turuna yazdırdı.

Romanya grup lideri, Hollanda ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

REKABETTE HOLLANDA ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabette Hollanda ciddi üstünlük kurdu.

1924 Olimpiyat Oyunları'nda başlayan ve 100 yılı geçen rekabette Hollanda ile Romanya 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 10'unu Hollanda, 1'ini ise Romanya kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Hollanda'nın attığı 29 gole, Romanya sadece 3 golle karşılık verebildi.

Romanya, rakibine karşı tek galibiyetini Ekim 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Sonrasındaki 17 yılda yapılan 4 maçı da Hollanda kazandı. "Portakallar" söz konusu müsabakalarda 13 gol atıp, 1 gol yedi.