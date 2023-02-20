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Roma ve Juventus haftayı galibiyetle kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Roma evinde Hellas Verona'yı 1-0 yenerken, Juventus da deplasmanda Spezia'yı 2-0 mağlup etti. Merih Demirallı Atalanta, kendi seyircisi önünde Lecce'ye 2-1 mağlup oldu.

Giriş: 20.02.2023 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Roma ve Juventus haftayı galibiyetle kapattı
AA

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde üst sıralara oynayan Roma, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Hellas Verona'yı ağırladı.

Sarı-kırmızılı başkent ekibi, Hellas Verona'yı 45. dakikada Ola Solbakken'in golüyle yenerek, 3 puan aldı.

Roma bu galibiyetle puanını 44'e çıkardı ve puan tablosunda 3. basamakta lider Napoli'nin 18 puan gerisinde yer aldı.

Juventus ise deplasmanda Spezia'yı 2-0 yendi. Juventus’a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Moise Kean ve 66. dakikada Angel Di Maria kaydetti.

Juventus, ligde üst üste 3. maçından galip ayrıldı.

Futbolcu transferlerindeki mali usulsüzlükler sebebiyle sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan 15 puan silme cezası alan Juventus, bu galibiyetle puanını 32 yaptı ve 7. sıraya çıktı.

Merih Demirallı Atalanta kendi sahasında mağlup

Serie A'nın 23. haftasında bugün oynanan bir diğer karşılaşmada ise Merih Demirallı Atalanta, kendi seyircisi önünde Lecce'ye 2-1 mağlup oldu.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın ilk 11'de başlayıp 75. dakikaya kadar forma giydiği maçta, Lecce'yi galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Assan Ceesay ile 74. dakikada Alexis Blin attı.

Atalanta'nın tek golü ise 87. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.

Atalanta, 41 puanla 6. sırada kaldı. Lecce ise puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda 13. basamağa çıktı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Fiorentina-Empoli: 1-1 ve Salernitana-Lazio: 0-2.

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