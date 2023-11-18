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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde! - Futbol Haberleri

        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde!

        A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan devi Roma talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:34
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        • 1

          A Milli Takım ve Trabzonspor'un kalesini yıllardır başarıyla koruyan Uğurcan Çakır hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        • 2

          İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sezon sonunda Portekizli kalecisi Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma'nın transfer için düşündüğü 3 isimden birinin de Uğurcan Çakır olduğu belirtildi.

        • 3

          Haberde; Jose Mourinho'nun ekibinin Michele Di Gregorio, Wladimiro Falcone ve Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı kaydedildi.

        • 4

          10 MİLYON EURO...

          Di Gregorio ve Falcone için 10 milyon euro civarında bir bütçe ayıran Roma'nın, Uğurcan Çakır'la yakından ilgilendiği ifad edildi.

        • 5

          Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 14 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.

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