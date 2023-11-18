Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde!
A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan devi Roma talip oldu.
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A Milli Takım ve Trabzonspor'un kalesini yıllardır başarıyla koruyan Uğurcan Çakır hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sezon sonunda Portekizli kalecisi Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma'nın transfer için düşündüğü 3 isimden birinin de Uğurcan Çakır olduğu belirtildi.
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Haberde; Jose Mourinho'nun ekibinin Michele Di Gregorio, Wladimiro Falcone ve Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı kaydedildi.
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10 MİLYON EURO...
Di Gregorio ve Falcone için 10 milyon euro civarında bir bütçe ayıran Roma'nın, Uğurcan Çakır'la yakından ilgilendiği ifad edildi.
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Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 14 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.