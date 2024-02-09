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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Roma, Efe Akman için 5-6 milyon Euro'yu gözden çıkardı! - Galatasaray Haberleri

        Roma, Efe Akman için 5-6 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

        Roma, Galatasaray altyapısının gözbebeği olan Efe Akman için harekete geçti! İtalyan kulübünün, henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan genç futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ve 5-6 milyon Euro gibi bir meblağı da gözden çıkardığı öğrenildi

        Giriş: 09.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:10
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        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
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        Galatasaray'da Akman kardeşlerin sözleşmeleri gündemden düşmüyor... Sarı-kırmızılı kulüpte Futbol Direktörü Yardımcısı görevinde bulunan Ayhan Akman'ın çocukları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında bulunuyor.

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        HAMZA AKMAN OYNAMAK İSTİYOR

        Galatasaray ile 2021 yılında profesyonel olan Hamza Yiğit Akman'ın mukavelesi 31 Mayıs 2024'te sona eriyor. 19 yaşına gelmesine rağmen Galatasaray ile sadece 3 resmi maçta toplamda 52 dakika süre alan genç futbolcuyla başta Kopenhag olmak üzere birçok Avrupa kulübü yakından ilgileniyor. Hamza Yiğit'in de düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı biliniyor.

        Akman kardeşler yuvadan uçabilir!
        Akman kardeşler yuvadan uçabilir! Haberi Görüntüle

        ROMA, EFE AKMAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

        Galatasaray akademisinden son yıllarda yetişen en büyük potansiyel yakıştırmaları da yapılan Efe Akman ise Roma'nın radarında. Sarı-kırmızılı kulüp ile henüz profesyonel sözleşme yapmayan genç futbolcu için ısrarlı bulunan Roma'nın, Efe için İspanyol menajeriyle de bir araya geldiği ve şartlarını sorduğu öğrenildi.

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        5-6 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

        İtalyan ekibinin 17 yaşındaki futbolcuyu, 18'ine bastıktan sonra transfer etmek istiyor. İtalyan ekibinin Efe Akman için gerekirse 5-6 milyon Euro gibi bir meblağı da gözden çıkardığı öğrenildi.

        PROFESYONEL OLMAZSA YETİŞTİRME BEDELİYLE ÇIKABİLİR

        Efe Akman ile Galatasaray anlaşmaya varıp profesyonel sözleşme imzalamaması durumunda Roma, oyuncuyu yetiştirme bedeli karşılığında transfer etme hakkına sahip. Bu durumda Galatasaray'ın elde edeceği gelir ise 250-300 bin Euro bandında olacak.

        AYHAN AKMAN'DAN AÇIKLAMA: "GALATASARAY, HAKKI ROMA'YA VERDİ"

        Ayhan Akman da oluşan gündem sonrasında bir açıklama yaptı. Spor Gecesi Digital'e konuşan Akman, Efe Akman'ın transferdeki önceliğinin Roma'da bulunduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

        "Zaniolo transferinde Efe Akman ve Yusuf Demir'in ön satın alma hakkını Galatasaray kendisi Roma'ya verdi. Roma'ya transferi konusundaki gelişme bu. Bu hakkı Roma'ya Galatasaray verdi. Benden bağımsız bir konu bu."

        "KOPENHAG İLE GÖRÜŞTÜM"

        "Hamza Akman için Kopenhag ile görüştüm ama hiçbir detay görüşmedik. Kopenhag bir ilgisi olduğunu söyledi, ben de 'sezon sonu görüşelim' dedim. Galatasaray'ın Kopenhag ile yaptığım görüşmeden haberi var."

        "İKİ OYUNCUYA DA SÖZLEŞME TEKLİFİ YOK"

        "Ortada iki oyuncuya da bir teklif yok. 'Hamza neden uzatmadı, Efe neden imzalamadı?' sorularının muhatabı ben değilim. Ben ne yapabilirim?"

        "Her günün neredeyse 24 saatini Erden Timur ile geçiriyorum. Ben çocuğunu Galatasaray'dan kaçıracak bir adam değilim. Ben bu camianın insanıyım. Ben babalığı ve profesyonelliği ayırdım bu camiada. Galatasaray'da kimse torpille oynayamaz."

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