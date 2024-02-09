Roma, Efe Akman için 5-6 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

Galatasaray'da Akman kardeşlerin sözleşmeleri gündemden düşmüyor... Sarı-kırmızılı kulüpte Futbol Direktörü Yardımcısı görevinde bulunan Ayhan Akman'ın çocukları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında bulunuyor.

Galatasaray ile 2021 yılında profesyonel olan Hamza Yiğit Akman'ın mukavelesi 31 Mayıs 2024'te sona eriyor. 19 yaşına gelmesine rağmen Galatasaray ile sadece 3 resmi maçta toplamda 52 dakika süre alan genç futbolcuyla başta Kopenhag olmak üzere birçok Avrupa kulübü yakından ilgileniyor. Hamza Yiğit'in de düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı biliniyor.

Galatasaray akademisinden son yıllarda yetişen en büyük potansiyel yakıştırmaları da yapılan Efe Akman ise Roma'nın radarında. Sarı-kırmızılı kulüp ile henüz profesyonel sözleşme yapmayan genç futbolcu için ısrarlı bulunan Roma'nın, Efe için İspanyol menajeriyle de bir araya geldiği ve şartlarını sorduğu öğrenildi.

İtalyan ekibinin 17 yaşındaki futbolcuyu, 18'ine bastıktan sonra transfer etmek istiyor. İtalyan ekibinin Efe Akman için gerekirse 5-6 milyon Euro gibi bir meblağı da gözden çıkardığı öğrenildi.

Efe Akman ile Galatasaray anlaşmaya varıp profesyonel sözleşme imzalamaması durumunda Roma, oyuncuyu yetiştirme bedeli karşılığında transfer etme hakkına sahip. Bu durumda Galatasaray'ın elde edeceği gelir ise 250-300 bin Euro bandında olacak.

"Zaniolo transferinde Efe Akman ve Yusuf Demir'in ön satın alma hakkını Galatasaray kendisi Roma'ya verdi. Roma'ya transferi konusundaki gelişme bu. Bu hakkı Roma'ya Galatasaray verdi. Benden bağımsız bir konu bu."

Ayhan Akman da oluşan gündem sonrasında bir açıklama yaptı. Spor Gecesi Digital'e konuşan Akman, Efe Akman'ın transferdeki önceliğinin Roma'da bulunduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

"KOPENHAG İLE GÖRÜŞTÜM"

"Hamza Akman için Kopenhag ile görüştüm ama hiçbir detay görüşmedik. Kopenhag bir ilgisi olduğunu söyledi, ben de 'sezon sonu görüşelim' dedim. Galatasaray'ın Kopenhag ile yaptığım görüşmeden haberi var."

"İKİ OYUNCUYA DA SÖZLEŞME TEKLİFİ YOK"

"Ortada iki oyuncuya da bir teklif yok. 'Hamza neden uzatmadı, Efe neden imzalamadı?' sorularının muhatabı ben değilim. Ben ne yapabilirim?"