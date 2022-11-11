Galatasaray'ın yakın dönem simge futbolcularından olan Ayhan Akman'ın çocukları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman transferin gözdesi oldu! Sarı-kırmızılı kulübün adeta içinde büyüyen ve altyapısında yetişen kardeşler birçok kulübün radarında... HAMZA SÜRE ALAMIYOR Geçen sezon U19 Elit Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan kadronun önemli oyuncularından olan ve bu yazki kamplarda hem yeteneği hem de çalışkanlığıyla dikkat çeken Hamza Yiğit Akman, resmi maçlarda beklediği forma şansını bulamadı.

Süper Lig'de sadece Giresunspor maçında oyuna giren ve 7 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da ilk 11'de sahaya çıkamadı. 7-0 biten Kastamonuspor mücadelesinde oyuna 63. dakikada giren genç yıldız 81'de maçın son golünü kaydetti.

AVRUPA'DAN DA İZLEYENLER VAR Alt yaş oyuncu gruplarında yıllardır beklenen potansiyellerden biri olan ve Türkiye'nin U16, U18 ve U19 Milli Takımlarında da forma giyen Hamza Yiğit Akman'a Süper Lig ve 1. Lig'den birçok kulübün ciddi ilgisi bulunurken genç futbolcunun Belçika ve Hollanda'dan da talipler var. Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Hamza'nın daha fazla forma şansı bulabilmek için kiralanma ihtimali masada bulunuyor.

DEVLER EFE AKMAN'IN PEŞİNDE Hamza Yiğit Akman'ın kardeşi Efe Akman da henüz A Takımla resmi maçlarda süre alamasa da Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda. Abisine göre orta sahanın daha gerisinde oynayan 16 yaşındaki yıldız gerek UEFA Gençlik Ligi'nde gerek alt yaş milli takımlarında gösterdiği performansla birçok kulübün gözlemcilerini tribünlere çekiyor. Fransa ve Almanya'dan devlerin özellikle radarında bulunan 16 yaşındaki Efe'nin Galatasaray'la profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.