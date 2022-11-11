Galatasaray'ın yakın dönem simge futbolcularından olan Ayhan Akman'ın çocukları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman transferin gözdesi oldu! Sarı-kırmızılı kulübün adeta içinde büyüyen ve altyapısında yetişen kardeşler birçok kulübün radarında...
HAMZA SÜRE ALAMIYOR
Geçen sezon U19 Elit Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan kadronun önemli oyuncularından olan ve bu yazki kamplarda hem yeteneği hem de çalışkanlığıyla dikkat çeken Hamza Yiğit Akman, resmi maçlarda beklediği forma şansını bulamadı.
Süper Lig'de sadece Giresunspor maçında oyuna giren ve 7 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da ilk 11'de sahaya çıkamadı. 7-0 biten Kastamonuspor mücadelesinde oyuna 63. dakikada giren genç yıldız 81'de maçın son golünü kaydetti.
AVRUPA'DAN DA İZLEYENLER VAR
Alt yaş oyuncu gruplarında yıllardır beklenen potansiyellerden biri olan ve Türkiye'nin U16, U18 ve U19 Milli Takımlarında da forma giyen Hamza Yiğit Akman'a Süper Lig ve 1. Lig'den birçok kulübün ciddi ilgisi bulunurken genç futbolcunun Belçika ve Hollanda'dan da talipler var. Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Hamza'nın daha fazla forma şansı bulabilmek için kiralanma ihtimali masada bulunuyor.
DEVLER EFE AKMAN'IN PEŞİNDE
Hamza Yiğit Akman'ın kardeşi Efe Akman da henüz A Takımla resmi maçlarda süre alamasa da Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda. Abisine göre orta sahanın daha gerisinde oynayan 16 yaşındaki yıldız gerek UEFA Gençlik Ligi'nde gerek alt yaş milli takımlarında gösterdiği performansla birçok kulübün gözlemcilerini tribünlere çekiyor. Fransa ve Almanya'dan devlerin özellikle radarında bulunan 16 yaşındaki Efe'nin Galatasaray'la profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!