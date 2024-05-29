Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikke buldu

Onur Özcan Çimen, "Çıplak köyünde bahçede yerde bir parıltı gördüm. Elime aldığımda eski para olduğunu anladım. Tevfikiye köyünde düzenlenen Hıdırellez'e gidene kadar bekledim. Sonra müzede görevli olan Arkeolog Hazal Fırat'a teslim ettim. Beni Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'e yönlendirdiler. Beni müzeye davet ettiler. En küçük eser bağışçısı olarak adımı tarihe yazdırdım" dedi.