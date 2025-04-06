Roma: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma sahasında Juventus'u ağırladı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Mücadelede ilk gol 40. dakikada Juventus forması giyen Locatelli'den gelirken Roma bu gole 49. dakikada E. Shomurodov ile karşılık verdi.

Bu sonuçla birlikte iki ekip de hanesine 1'er puan yazdırırken Roma puanını 53, Juventus ise 56 yaptı.

Ayrıca Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız mücadelenin tamamında sahada kaldı.