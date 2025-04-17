Rolls-Royce satranç seti tasarladı

Rolls-Royce Motor Cars, Satranç Seti’ni tanıttı. Firmadan yapılan açıklamaya göre özel malzemeler ve teknikler kullanılarak el işçiliği ile üretilen bu yeni ürün, kişiselleştirme için birçok fırsat sunuyor.

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Rolls-Royce Satranç Seti, araçların iç mekanlarında kullanılan malzemelerin aynısını içeriyor. Oyun tahtası, her biri yukarından bakıldığında elmas deseni oluşturacak şekilde düzenlenmiş dört farklı kaplama kombinasyonu seçeneğiyle sunuluyor. Oyun yüzeyinin çevresinde, uzunlamasına bir ahşap damar kullanıldı. Yüksek parlaklıktaki kaplamalar, Seramik Beyazı (Ceramic White) ve Kraliyet Ceviziyle (Royal Walnut) Siyah Abanoz’u (Macassar Ebony) içeriyor. Ayrıca açık gözenekli Paldao ile Dumanlı Okaliptüs (Smoked Eucalyptus) ve Siyah Ahşap (Blackwood) ile Obsidiyen Ayous (Obsidian Ayous) kaplama seçenekleri mevcut.

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13 FARKLI DERİ SEÇENEĞİ

Satranç Seti’nin parçaları, müşterinin kişisel tarzını ve evinin estetiğini yansıtacak şekilde kişiselleştirilebiliyor. Müşteriler, Cashmere Grey, Phoenix Red, Charles Blue, Forge Yellow, Iceland Moss, Scivaro Grey, Arctic White, Havana, Tailored Purple, Mandarin, Peony Pink, Black ve Lime Green’den oluşan 13 farklı deri rengi arasından seçim yapabiliyor. Böylece hem dış görünümü hem de satranç taşı tutucusunu tam olarak istedikleri gibi kişiselleştirebiliyorlar.

Rolls-Royce Satranç Seti artık Rolls-Royce showroomlarında ve Private Office butiklerinde sipariş üzerine satışa sunuluyor. Müşterilerini şahsen tanıma ayrıcalığına sahip olduklarını söyleyen Nick Abrams (Accessories Designer, Rolls-Royce Motor Cars) müşterilerinin dünyalarına, zevklerine ve tercihlerine dair sundukları benzersiz içgörüler ile her şeyin şekillendiğini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: “Birçok müşterinin satranç oynamaktan yüksek seviyede keyif aldığını bildiğimiz için, Rolls-Royce deneyimini tanımlayan, ev sahipliği ve özel an ruhunun doğal bir evrimi olarak, kendi satranç setimizi yarattık. Müşterilerimizin araçlarından bildikleri malzemeleri ve hassas işçilik tekniklerini bir araya getiren Satranç Seti, müşterilerimizin evlerine, markamızın zarif, güzel ve özgün bir uzantısı oldu. Bu set, hem kendi başına çağdaş bir sanat eseri hem de pratik, oynanabilir bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.”