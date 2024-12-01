Roland Sallai: Hayal kırıklığı oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Roland Sallai yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı oldu. Evimizde sadece 1 puan almak sadece hayal kırıklığı... Daha fazla geleceğe bakmalı, yediğimiz gollere odaklanmalıyız." dedi.

Taraftarın desteğine değinen Macar oyuncu, "Taraftarımız inanılmaz. Tüm dünyada sayılı, inanılmaz. Gol atınca birlikte kutlama çok mutluluk vericiydi." diye konuştu.

Sallai ayrıca, "Artık önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Çok çalışmalı ve şampiyonluk yolunda devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.