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        Haberler Dünyadan Rol arkadaşları; Helen Mirren ve Pierce Brosnan'dan samimi gala pozları - magazin haberleri

        Rol arkadaşları; Helen Mirren ve Pierce Brosnan'dan samimi gala pozları

        Uzun yıllar pek çok filmde birlikte rol alan Helen Mirren ve Pierce Brosnan, bu defa bir dizi için bir araya geldi. Usta oyuncular, ne kadar yakın olduklarını gala pozlarıyla gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:20
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        • 1

          Helen Mirren ile Pierce Brosnan, yeni dizileri MobLand'in Londra galasında ne kadar yakın arkadaş oldukları gözler önüne serdi.
          Guy Ritchie'nin çektiği dizide başrolleri paylaşan usta oyuncular, galada verdikleri samimi pozlarla dikkat çekti.

        • 2

          Dizide iki güçlü mafya yöneticisini canlandıran 79 yaşındaki Helen Mirren ile 71 yaşındaki Pierce Brosnan, dizide imparatorluklarını tehdit eden rakip bir kartelle mücadele ediyor.

          Helen Mirren ile Pierce Brosnan ikilisinin çekimler boyunca çok iyi anlaştığını söyleyen set çalışanları, bunu, ikilinin uzun yıllardır birlikte projelerde yer almasına bağladı.

        • 3

          İkili, ilk olarak 1980 yapımı gangster filmi 'The Long Good Friday'de başrol oynamıştı. Daha sonra Richard Osman'ın çok satan kitabı 'The Thursday Murder Club'ın sinema uyarlamasında rol almıştı.

        • 4

          Dizide aynı zamanda Jasmine Jobson, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan ve Emily Barber gibi isimler de rol alıyor. Ünlü oyuncu Tom Hardy de dizinin yürütücü yapımcısı olarak çalıştı.

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