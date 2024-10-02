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        Haberler Bilgi Yaşam Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, son durum ne, öldü mü, yaşıyor mu? Kayıp Rojin Kabaiş kimdir?

        Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, son durum ne? Kayıp Rojin Kabaiş kimdir?

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören Rojin Kabaiş ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkan kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin'in bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 5'inci günde de çalışmalarını sürdürüyor. Peki Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, son durum ne? Kayıp Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:54
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        • 1

          Kayıp Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları sürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkmış kendisinden haber alınamamıştı. Rojin'den şu ana kadar haber alınamazken, ailesi ise umutla beklediklerini belirtiyor. Peki Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, son durum ne? Kayıp Rojin Kabaiş kimdir?

        • 2

          ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

          Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 5’inci günde devam ediyor.

          Rojin Kabaiş, geri dönmeyince, telefonla da ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

          28 Eylül'de Kabaiş'in arkadaşlarının, Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Genç kızın en son annesiyle konuştuğu telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi. Arama çalışmaları, sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

        • 3

          ROJİN KABAİŞ NEREDE?

          Polisin araştırmasında Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

          28 Eylül'de Kabaiş'in arkadaşlarının, Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu; telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

          Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 5’inci günde de çalışmalarını sürdürüyor.

          Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor.

          Aramalarda jandarmaya ait su üstü radar cihazı da kullanılıyor.

          Ekipler çalışmalarını sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

          Çevik Kuvvet ekipleri de Bardakçı Mahallesi'ndeki ev, evlerin bahçeleri ve metruk yapılarda Kabaiş'i aramalarını sürdürüyor.

        • 4

          "YURT MÜDÜRÜNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

          Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne sürerek, "Umutlu bekleyişimiz sürüyor. 85 milyon Türkiye halkından rica ediyorum. Kızımın bulunması için herkes yardımcı olsun. Acımız çok büyük. 25 Eylül Çarşamba günü kızımı ben üniversiteye getirmiştim. 2 gün de okula gitmiş. Kaybolduğu gün akşam yemeğini yedikten sonra saat 18:30'da yurttan ayrılmış sahilde gezmiş. Sahilde yürürken kamerada görünüyor. Sahilde telefon, kulaklık, kek ve suyunu orada bırakmış. Burada büyük bir yanlışlık var. Yurt Müdüründen şikayetçiyim, keşke daha erken haber verseydi, daha iyi olurdu. Suç duyurusunda bulundum, bana geç haber verdikleri için. Yurt yetkilileri 18 saat sonra bana haber verdi. Hem biz hem de polis karakoluna geç haber vermişler. Daha erken haber verseydiler daha çabuk bulunurdu" dedi.

        • 5

          BARO BAŞKANI ÖZARAS: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

          Van Baro Başkanı Sinan Özaras, Rojin Kabaiş'in bir an önce bulunup ailesine teslim edilmesi için arama çalışmalarının başka bölgelerde de yapılması gerektiğini söyledi.

          Özaras, "Rojin Kabaiş ile ilgili yürütülen soruşturmanın etkin yürütülmesi, arama ve çalışma faaliyetlerinin bütün alanları kapsayacak şekilde, sadece bir alanla ve bir şüpheyle sınırlı kalmayacak bir boyutta etkin bir soruşturmanın yürütülmesinin çağrısını yapıyoruz. Bugüne kadar haber alınamayan Rojin için aslında çok uzun bir süre geçmiş bulunmakta. Burada bu tür soruşturmalarda en önemli husus, soruşturmanın etkin yürütülürken aynı zamanda, zamanla yarıştığımızın bilincini unutmamamız en büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla biz bu haberi aldığımız günden bu yana hem Van Barosu hem Van Barosu kadın merkezi hem de diğer STK'lar buraya gelerek olay yerinde gözleme ve incelemeler yaptık. Yine emniyet mensupları ile yaptığımız görüşmeler, sonrasında savcılıkla yaptığımız görüşmelerde şunu açıkça söyleyebiliriz ki; her ne kadar arama ve tarama faaliyeti devam etse de bunu daha güçlendirmemiz gerektiğini bilincindeyiz" dedi.

        • 6
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