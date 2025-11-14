Habertürk
        Haberler Dünyadan Rock efsanesi David Coverdale emekliliğini açıkladı

        Rock efsanesi David Coverdale emekliliğini açıkladı

        Deep Purple'ın solistliğini bıraktıktan sonra kurduğu Whitesnake grubuyla büyük başarı elde eden efsanevi rock yıldızı David Coverdale, artık emekli olduğunu ilan etti: Rock and roll ayakkabılarımı ve dar kot pantolonlarımı bırakmamın zamanı geldi

        14.11.2025 - 10:34
        "Dar kotlarımı bırakma zamanı geldi"
        Efsanevi rock müzik yıldızı David Coverdale, yarım asırlık müzik kariyerinin ardından 74 yaşında sahneden emekli oluyor.

        1973 - 1976 arasında Deep Purple'ın solistliğini yapan, ardından kurduğu Whitesnake grubuyla yoluna devam eden Coverdale, YouTube'da paylaştığı bir videoyla hayranlarına emeklilik haberini verdi.

        "Son birkaç yıldır, rock and roll platform ayakkabılarımı ve dar kot pantolonlarımı bir kenara bırakmamın zamanı geldiğini çok net bir şekilde anladım" diyen İngiliz rockçı; "Bu inanılmaz yolculukta bana destek olan ve yardım eden herkese teşekkür ederim; tüm müzisyenlere, ekibime, hayranlarıma, aileme. Ama artık emekliliğimin tadını çıkarma zamanım geldi ve umarım bunu takdir edersiniz" ifadesini kullandı.

        David Coverdale, sözlerini; "Sizi tüm kalbimle seviyorum. Hoşça kalın" diye bitirdi.

        Rock yıldızının üçüncü eşi Cindy Coverdale, emeklilik kararına &quot;Seninle gurur duyuyorum bebeğim&quot; paylaşımıyla karşılık verdi
        Rock yıldızının üçüncü eşi Cindy Coverdale, emeklilik kararına "Seninle gurur duyuyorum bebeğim" paylaşımıyla karşılık verdi

        David Coverdale'in Deep Purple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu Whitesnake, İngiltere ve Avrupa'da büyük başarı elde etti, 1987'de iki büyük hit şarkıya imza attı. Bu şarkılar, ABD Billboard Hot 100 listesinde 2 numaraya yükselen 'Is This Love' ve listenin zirvesine yerleşen 'Here I Go Again' idi.

        Her iki şarkının klibinde de ünlü rockçının ikinci eşi olan Julie 'Tawny' Kitaen rol aldı. Kitaen, 2021'de kalp rahatsızlıkları ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle 59 yaşında vefat etti.

        David Coverdale, 2022'den beri Whitesnake ile turneye çıkmadı.

