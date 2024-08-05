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        Robot süpürge bomba gibi patladı

        Antalya'nın Finike ilçesinde tamir için servise bırakılan robot süpürge, işlem sonrası şarjdayken alev aldı. Durumu fark eden tamirci tarafından dışarı çıkarılan süpürge bomba gibi patladı. Neye uğradığını şaşıran tamirci, "Özellikle şarjlı ürünleri asla evinizde şarjda bırakıp gitmeyin. Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza çıkaracağını biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Ucuz atlattık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:17
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          Finike'de bir müşterisinin bıraktığı şarjlı robot süpürgeyi tamir eden elektronikçi Orhan Çakıroğlu, test etmek için cihazı şarja taktı.

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          Şarj olan süpürge, bir anda alev alınca iş yeri sahibi tarafından hemen dışarı çıkarıldı.

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          Dışarda süpürgeyi incelemeye devam eden tamirci, bir anda yaşanan patlamayla neye uğradığını anlamadı.

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          Yanmaya devam eden süpürge kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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          Olay anını anlatan Orhan Çakıroğlu, "Müşterimizden gelen şarjlı robot süpürgemizin tamirini yaptıktan sonra olumsuz bir hadise yaşadık. Süpürgeyi test ettikten sonra şarja bıraktık. Yaklaşık yarım saat sonra şarjı dolduktan sonra makine bir anda alev alıp yanmaya başladı. Hemen müdahale edip dışarıya attık. İçindeki pilleri yerinden çıkarttık ancak fayda etmedi, patlamaya devam etti" dedi.

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          Şarjlı ürünlerinin evde şarja takıldıktan sonra bırakıp gidilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Çakıroğlu, Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını, biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Allah korudu, işyerimizde yangına da sebebiyet verebilirdi. Gece olsaydı daha kötü olurdu, ucuz atlattık" dedi.

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