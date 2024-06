Roberto Martinez: Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi

Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, turnuvada yollarına kazanarak devam etmek istediklerini aktardı. Roberto Martinez, “Kazanma alışkanlığı kazmak çok önemli. 3 maçımızı da aynı performansla kazanmamız gerekiyor. Her iki takımın da 3 puanı var. İki takımın da kazanmak ve gruptan çıkmak zorunda olduğu bir maç” diye konuştu.

"HER OYUNCUMUZUN CRİSTİANO RONALDO KADAR MÜCADELE VERMESİ GEREKİYOR"

Cristiano Ronaldo'nun, Çekya maçındaki performansı hakkında yönetilen bir soruyu ise Martinez, şöyle cevaplandırdı:

“Kaleyi bulan şutlara baktığımızda en çalışkan oyuncumuzdu. Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da böyle. Her bölgede koşan inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Saha içinde arkadaşlarına da yardımcı oluyor. Biz Ronaldo'ya her zaman mental olarak yardımcı oluyoruz. Kale içinde çok tehlikeli olsa da daha önemli olan şey kaleye yaklaşmak. Her oyuncumuzun Cristiano kadar mücadele vermesi gerekiyor.”