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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye-Portekiz maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Türkiye-Portekiz maçı CANLI YAYIN

        Türkiye-Portekiz maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Grupta 3 puan ve averajla Portekiz'in önünde lider durumda bulunan ay-yıldızlılar, güçlü rakibini devirip gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Türkiye-Portekiz maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.06.2024 - 17:55 Güncelleme: 22.06.2024 - 20:15
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        Karşılaşma oynanıyor...
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        A Milli Futbol Takımı, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşıyor.

        STAT: BVB Dortmund

        HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT 1

        Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış Alper.

        Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

        Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan’ı 3-1’lik skorla mağlup ederken, Portekiz de Çekya’yı geriden gelerek 2-1 yendi.

        Ay-yıldızlılar, rakibine karşı resmi müsabakalarda ilk galibiyetini alıp, grupta da 2'de 2 yapmak istiyor.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        10. RANDEVU

        Türkiye ile Portekiz bugüne kadar 6’sı resmi, 3’ü özel olmak üzere toplam 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler hepsi özel maçlarda olmak üzere 2 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

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        İki ülke son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaştı ve A Milliler, 3-1 kaybetti.

        AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA 3 KEZ KARŞILAŞTIK

        Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 1996 yılındaki turnuvada 1-0, 2000 ve 2008 yıllarındaki şampiyonalarda da 2-0’lık sonuçlarla rakibine yenildi.

        MİLLİLERİN 628. MÜSABAKASI

        A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşılamasıyla tarihindeki 628. maçını oynuyor. Ay-yıldızlılar, geride kalan 343'ü resmi, 284'ü özel olmak üzere toplamda 627 karşılaşmada 1'i hükmen 243 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 236 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 856 gol kaydederken, kalesinde ise 898 gole engel olamadı.

        VINCENZO MONTELLA 10. MAÇINDA

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 4'ü resmi, 5’i özel olmak üzere 8 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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        İRFAN CAN KAHVECİ YOK

        A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemiyor.

        KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

        Türkiye'de ve Portekiz'de ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.

        FELIX ZWAYER DÜDÜK ÇALIYOR

        Türkiye - Portekiz müsabakasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetiyor. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ile Marco Achmüller yapıyor. Maçın 4. hakemi ise İspanyol Jeses Gil Manzano. Almanya'dan Bastian Dankert ise VAR'da görev alıyor.

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