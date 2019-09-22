ABD'li milyarder iş insanı Robert F. Smith mayıs ayında mezuniyet törenine konuşmacı olarak katıldığı Morehouse College'da herkesi şaşırtan bir müjde vermişti. Smith, ağırlıklı yoksul siyahi öğrencilerin eğitim aldığı bir üniversite olan Morehouse College'da yaptığı konuşmada 2019 mezunlarının öğrenim kredisi borçlarının tamamını kapatacağını açıklamıştı.

Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla 5 milyar dolarlık bir servete ulaşan Smith sekiz nesildir ABD'de olan ailesi adına mezun olan öğrencilerin 'otobüsüne biraz yakıt koymak' istediğini belirterek "2019 artık benim dönemim. Ailem tüm öğrenci kredilerinizi sıfırlayacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama yeni mezunlar ve borçları için onlara kefil olan ailelerinde büyük bir sevinç yaratırken dün Morehouse College, Robert Smith'in 34 milyon dolarlık bir bağışla sözünü tuttuğunu açıkladı. Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Vista Equity Partners Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robert F. Smith ve ailesine 2019 mezunlarının öğrenim kredisi borçlarını ödemek için kurulan 'Öğrenci Başarı Programına' yaptığı 34 milyon dolarlık bağış için teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

GELECEKTEKİ MEZUNLARA DA YARAYACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Morehouse College Rektörü David Thomas, Robert Smith'in bağılarıyla hayata geçen 'Öğrenci Başarı Programı'nın sadece 2019 mezunlarına değil tüm Morehouse öğrencilerine hizmet edeceğini söyledi. Ünlü milyarderin mayıs ayındaki açıklamasının ardından birçok hayırseverin kendilerini aradığını belirten Thomas "Arayanların hiçbirinin Robert Smith gibi parası ve imkanları yoktu. Küçük de olsa bir katkıda bulunmak istediklerini söylediler. Bu sebeple böyle bir program başlattık. İsteyen buraya bağışta bulunarak gelecek mezunların kredi borçlarının azaltılmasına yardımda bulunabilir" ifadelerini kullandı.

ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Öğrenci Başarı Programı sadece öğrencilerin kredi borcunu azaltmayacak bir 'deneyin' de parçası olacak. Morehouse College araştırmacıları, öğrencilerin kredi borcunun sıfırlanması veya azaltılmasının hem kariyerlerine hem de topluma katkılarını inceleyecek. Morehouse'tan yapılan açıklamaya göre üniversitenin öğrencileri şu anda ortalama 35-40.000 dolarlık bir kredi borcuyla mezun oluyor. Tabii bu ortalamanın üzerinde bir kredi çekmek zorunda kalanlar da oluyor.

'ÖDEMEM 25 YILIMI ALACAKTI'

Mayıs ayında Smith'in konuşması sonrasında The Atlanta Journal-Constitution'a açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki Morehouse College Finans Bölümü mezunu Aaron Mitchom 200 bin dolarlık öğrenci kredisi kullandığını belirterek "Hesabıma göre kazancımın yarısıyla borç ödemesi yapsaydım, borcumu tamamen kapatmak 25 yılımı alacaktı. Smith'in açıklamasıyla sınıf olarak gözyaşlarımıza hakim olamadık. Ben de kalbim yerinden fırlayacak gibi hissettim" ifadelerini kullandı. Mitchom'ın annesi Tina Mitchom ise söz konusu krediyi alabilmek için 76 yaşındaki büyükannesi dahil tüm ailenin Aaron'a kefil olmak zorunda kaldığını vurgulayarak "Artık mezun olduğu okuldaki diğer öğrencilere yardımcı olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

ABD SEÇİMLERİNİN ÖNEMLİ KONULARINDAN BİRİSİ OLACAK

Morehouse'un bu araştırması aslında gelecek yılki ABD başkanlık seçimlerinin en önemli konularından birisi haline gelen öğrenim kredilerinin silinmesi konusuna da ışık tutacak. ABD Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2019 ortası itibarıyla ülkedeki toplam öğrenim kredisi borcu 1.6 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu sebeple gençlerin oyunu almak isteyen Bernie Sanders, Elizabeth Warren gibi Demokrat Parti Başkan aday adayları, başkan olmaları durumunda tüm öğrenim kredisi borçlarını sıfırlayacakları vaadinde bulunuyor.

Bu vaatlere karşı çıkanlar ise böyle bir hamlenin bütçeye büyük bir yük getireceğini dile getiriyor. Dolayısıyla Morehouse College'ın Öğrenci Başarı Programı kapsamında elde edeceği veriler bu tartışmaların eksik olan bilimsel yönünü doldurabilir. Araştırmalar sonucu öğrenim kredilerinin sıfırlanmasının topluma ve ekonomiye olumlu katkıları verilerle ortaya konabilirse, öğrenim kredisi borçlarının affedilmesinin önündeki siyasi engeller kaldırılabilir.

HER KONUŞMACI BAĞIŞ YAPMAK ZORUNDA DEĞİL

Robert Smith'in 34 milyon dolarlık bağışla sözünü tutması şimdiden Morehouse College'ın gelecek yılki mezuniyetine konuşmacı olarak katılacak kişinin kim olacağı konusunu gündeme getirdi. David Thomas mezuniyete kimi davet edeceklerine daha karar vermediklerini belirterek esprili bir biçimde "Şimdi benim üzerimde bir baskı oluştu. Konuşmaya gelecek kişiyi 34 milyon dolar bağışta bulunmasının şart olmadığı konusunda ikna etmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.