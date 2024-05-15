Robert De Niro: 13 aylık kızım beni koşulsuz seven tek kişi

De Niro'nun Gia'nın yanı sıra altı çocuğu daha var. Ünlü aktörün eski eşi Diahnne Abbott'tan 56 yaşında Drena De Niro ve 47 yaşında Raphael De Niro adlı iki çocuğu; uzun süre aşk yaşadığı Toukie Smith ile ilişkisinden 28 yaşında Julian De Niro ve Aaron De Niro adlarında ikiz oğulları bulunuyor. Robert De Niro ayrıca, Grace Hightower'dan dünyaya gelen 25 yaşındaki Elliot De Niro ile 12 yaşındaki Helen Grace De Niro'nun da babası.