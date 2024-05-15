Robert De Niro: 13 aylık kızım beni koşulsuz seven tek kişi
Yedi çocuk babası 80 yaşındaki Robert De Niro, 13 aylık kızı Gia'dan bahsederken, "Beni koşulsuz seven tek kişi" ifadesini kullandı
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Robert De Niro ve Tiffany Chen
Robert De Niro, 80 yaşında yeniden baba olmasıyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, kendisi 79 yaşındayken dünyaya gelen yedinci çocuğu Gia'nın kendisine hissettirdiklerinden bahsederken, "saf sevinç" ve "beni koşulsuz seven tek kişi" ifadelerini kullandı.
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De Niro, 45 yaşındaki kız arkadaşı Tiffany Chen ile birlikteliğinden dünyaya gelen 13 aylık kızı Gia'yı anlatırken, "Ebeveyn olmanın artık daha yorucu olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: Bana yardım eden insanlar var ve hepsini kendim yapmıyorum.
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De Niro'nun röportajda Gia ile ilgili en dikkat çeken ifadesi, "Beni koşulsuz, karşılıksız, eleştirmeden seven tek kişi" sözleri oldu.
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Robert De Niro ve Grace Hightower
De Niro ile Tiffany Chen çifti, bebeklerinin dünyaya gelmesinden bir ay sonra haberi doğruladılar. Çift, Ağustos 2021'den beri birlikte. De Niro, eski eşi Grace Hightower'dan Kasım 2018'de boşanmıştı.
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De Niro'nun Gia'nın yanı sıra altı çocuğu daha var. Ünlü aktörün eski eşi Diahnne Abbott'tan 56 yaşında Drena De Niro ve 47 yaşında Raphael De Niro adlı iki çocuğu; uzun süre aşk yaşadığı Toukie Smith ile ilişkisinden 28 yaşında Julian De Niro ve Aaron De Niro adlarında ikiz oğulları bulunuyor. Robert De Niro ayrıca, Grace Hightower'dan dünyaya gelen 25 yaşındaki Elliot De Niro ile 12 yaşındaki Helen Grace De Niro'nun da babası.
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Ünlü oyuncu, Gia'nın kardeşlerinin de ondan "büyük keyif aldığını" belirtti.
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