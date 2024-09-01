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        Haberler Gündem Güncel Ro-ro gemisi doldu taştı! | Son dakika haberleri

        Ro-ro gemisi doldu taştı!

        Balıkesir'de ilginç bir görüntü kaydedildi. Kentte Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan Ro-Ro gemisi dolup taştı. Ekipler geminin hareket etmesine izin vermeyince yolcular da korna çalarak protestoda bulunmaya başladı. Kapasitenin üstündeki yolcuların indirilmesinin ardından 2 saat 45 dakika sonra limandan ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 01.09.2024 - 19:50
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          Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan Ro-Ro gemisinin, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmedi.

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          DHA'nın haberine göre Marmara Adası Limanı'nda bekletilen gemideki yolcular korna çalarak protestoda bulundu.

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          Saat 14.30'daki Avşa-Marmara-Tekirdağ seferini yapmak üzere ikinci durağı olan Marmara Adası'na gelen 'Yavuz Naz' isimli Ro-Ro gemisi, burada bekleyen yolcuları aldıktan sonra Tekirdağ'a gitmek üzere, limandan hareket izni istedi.

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          Sahil Güvenlik ekipleri, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı gerekçesiyle geminin hareketine izin vermedi.

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          Saat 15.00'ten beri Marmara Adası Limanı'nda bekletilen gemideki yolcular, durumu korna çalarak protesto etti.

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          Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmeyen Ro-Ro gemisi, kapasitenin üstündeki yolcuların indirilmesinin ardından 2 saat 45 dakika sonra limandan ayrıldı.

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          DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gemideki fazla yolcuların limana gelen bir başka gemiye aktarıldığını, her 2 geminin de güvenli bir şekilde limandan ayrıldığını söyledi.

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          Yolcuların mağduriyetinin giderildiğine dikkat çeken Vali Ustaoğlu, gemide yüzlerce fazla yolcu olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, 50 fazla yolcunun olduğunu belirterek, bununla ilgili de liman başkanlığınca gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

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