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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Rizespor taraftarı, Gökhan Akkan'ı ıslıkladı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Rizespor taraftarı, Gökhan Akkan'ı ıslıkladı

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ederken ev sahibi ekibin taraftarı, 2-0 geriye düşülmesinden sonra kalecileri Gökhan Akkan'ı ıslıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 23:13 Güncelleme: 25.08.2024 - 23:13
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        Rize taraftarı, kaptanını ıslıkladı
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        Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi.

        Fenerbahçe 13. dakikada Fred'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk 45 dakikayı da önde tamamladı.

        Sarı-lacivertliler 53. dakikada Dzeko'nun golüyle 2-0 öne geçti.

        Çaykur Rizespor taraftarları bu golden sonra kaptanları Gökhan Akkan'ı ıslıklayacak protesto etmeye başladı.

        Müsabakada top Gökhan Akkan'a geldiğinde tribünlerde ıslık sesi yükselmeye başladı.

        Sarı-lacivertliler 60 ve 64'te Fred, 66'da ise Alikulov'un (k.k.) golleriyle farkı da 5'e yükseltti.

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