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        Haberler Gündem Rize Belediye başkan adayları kimlerdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye başkanı kimdir?

        Rize Belediye başkan adayları kimlerdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye başkanı kimdir?

        Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Rize Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Rize Belediyesini hangi parti kazandı ve Rize Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Rize yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:26
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        Rize Belediye başkan adayları kimlerdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye başkanı kimdir?
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        Rize BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Rize Belediye Başkanlığını 35761 alınan oy ve %72.99 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Rahmi Metin kazanmıştır.

        Rize Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 8

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        Rize BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        RAHMİ METİN - AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı NECATİ TOPALOĞLU - CHP Rize Belediye Başkan Adayı KÖKSAL TOPTAN - İYİ Parti Rize Belediye Başkan Adayı ATTİLA KAYHAN - MEMLEKET Rize Belediye Başkan Adayı RECEP KÖSE - AP Rize Belediye Başkan Adayı OKTAY BALCI - ABP Rize Belediye Başkan Adayı ERSAN YILMAZ - DSP Rize Belediye Başkan Adayı MUHAMMET YILDIZ - SP Rize Belediye Başkan Adayı DENİZ SARIKAYA - HKP Rize Belediye Başkan Adayı YETER TÜRKEŞ ÇEVİK - TKH Rize Belediye Başkan Adayı CEMİL ÇOLAK - YENİDEN REFAH Rize Belediye Başkan Adayı GÖKHAN AKYILDIZ - ZP Rize Belediye Başkan Adayı PINAR KUK İSLAMOĞLU - DEVA Rize Belediye Başkan Adayı AYKUT YALÇINKAYA - MP Rize Belediye Başkan Adayı HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI - HAKPAR Rize Belediye Başkan Adayı NURETTİN AYDIN - DEM Parti Rize Belediye Başkan Adayı HASAN PEÇE - BTP Rize Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÖZŞEREMET - YTP Rize Belediye Başkan Adayı HASBİ KARABULUT - HÜDAPAR Rize Belediye Başkan Adayı

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