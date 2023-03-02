Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de uçurumdan düşen çoban öldü

Rize'de uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti

Rize'de, küçükbaş sürüsüyle patika yoldan geçerken dengesini kaybedip, 20 metrelik uçurumdan düşen çoban Salim Turupçu, hayatını kaybetti

Giriş: 02.03.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de uçurumdan düşen çoban öldü
DHA

Rize'de, küçükbaş sürüsüyle patika yoldan geçerken uçurumdan düşen çoban yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Güneysu ilçesi Başköy köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesiminde, küçükbaş sürüsüyle patika yoldan geçen çoban Salim Turupçu (62), dengesini kaybedince 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Turupçu'nun oğlunun ihbarıyla bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, düştüğü yere inince Turupçu'nun cansız bedenine ulaştı. Salim Turupçu'nun cansız bedeni, alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Köylülerden Seyfettin Beyoğlu, "Buraya hayvan getirmişti. Yukarıda mezrada kalıyordu. Hayvanlarını karşı tarafa götürmüş, orada da düşmüş" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TSK deprem bölgesinde devriye görevine devam ediyor
TSK deprem bölgesinde devriye görevine devam ediyor
İstanbul'da izinsiz gösteriye gözaltı
İstanbul'da izinsiz gösteriye gözaltı
Bakan Koca'dan Hatay'daki sağlık taramalarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Hatay'daki sağlık taramalarına ilişkin açıklama
Sopalı bıçaklı yol verme kavgası: 10 gözaltı
Sopalı bıçaklı yol verme kavgası: 10 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.