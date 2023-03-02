Rize'de uçurumdan düşen çoban öldü

Rize'de, küçükbaş sürüsüyle patika yoldan geçerken uçurumdan düşen çoban yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Güneysu ilçesi Başköy köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesiminde, küçükbaş sürüsüyle patika yoldan geçen çoban Salim Turupçu (62), dengesini kaybedince 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Turupçu'nun oğlunun ihbarıyla bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, düştüğü yere inince Turupçu'nun cansız bedenine ulaştı. Salim Turupçu'nun cansız bedeni, alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Köylülerden Seyfettin Beyoğlu, "Buraya hayvan getirmişti. Yukarıda mezrada kalıyordu. Hayvanlarını karşı tarafa götürmüş, orada da düşmüş" dedi.